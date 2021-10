Jovem de 19 anos esfaqueou homem com faca de restaurante em Ílhavo após discussão por motivos "fúteis"

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem, de 19 anos, e constituiu como arguidos um outro homem e duas mulheres, entre os 39 e os 48 anos, todos fortemente indiciados na prática de factualidade suscetível de enquadrar os crimes de homicídio, na forma tentada, e de omissão de auxílio, em Ílhavo.

Em comunicado, a autoridade explica que os factos ocorreram ao início da noite de 30 de agosto, “no perímetro exterior de um restaurante situado numa das povoações ribeirinhas” do concelho de Ílhavo, “na sequência de uma discussão iniciada com dois outros clientes, ainda no interior, que também ali se encontravam a jantar”.

“O conflito começou por motivos completamente fúteis, acabando por se envolverem em confronto físico”, indica a PJ, que revela que o indivíduo agora detido golpeou “duas vezes um dos opositores com uma faca de cortar carne, que trouxera de cima de uma das mesas do restaurante”.

Da agressão resultaram “ferimentos extremamente graves no tórax da vítima”, um indivíduo com 29 anos, “que lhe puseram em perigo a vida, causando-lhe lesões que obrigaram a assistência médica hospitalar de urgência”.

“O grupo fugiu do local numa viatura automóvel, abandonando a vítima, valendo-lhe o auxílio prestado pelo acompanhante, caso contrário certamente não teria sobrevivido”, frisa a mesma nota.

Segundo a PJ, o facto de nenhum dos agressores ser conhecido, nem localmente, nem da vítima, “dificultou a investigação”, que culminou agora com a identificação de todos eles e a detenção do autor material do crime de homicídio na forma tentada.

O detido foi presente às Autoridades Judiciárias competentes, para interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.