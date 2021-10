RT mantém-se acima de 1 e incidência continua a subir ligeiramente. Não houve mortes em Lisboa nas últimas 24 horas

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 927 casos do novo coronavírus e três óbitos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quarta-feira. Indíce de transmissibilidade mantém-se acima de 1 e incidência sobe ligeiramente em todo o país. Número de internados volta a cair pelo segundo dia seguido.

Portugal soma agora 1.081.856 casos confirmados de SARS-CoV-2, sendo que, desses 30.368 estão ativos - mais 347 do que ontem. A nível de óbitos, o país já contabilizou 18.109.

O número de internados voltou a reduzir nas últimas 24 horas, havendo agora 286 pessoas internadas com covid-19, menos 13 face a terça-feira. Esta descida também se sente nas Unidades de Cuidados Intensivos, que têm agora 58 infetados, menos dois do que ontem.

A região de Lisboa e Vale do Tejo diagnosticou 356 novos casos de infeção, porém não registou nenhuma morte. Segue-se o Norte com 249 casos e uma morte, Centro com 212 e outro óbito, Algarve com 41, Alentejo com 40 e uma morte. Relativamente às ilhas, os Açores reportaram 16 novas infeções e a Madeira 13.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados esta quarta-feira. Quanto à incidência acumulada, Portugal tem 84,4 casos de covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, enquanto que, se for apenas contado o território continental, a incidência é de 84,8. Nota-se uma ligeira subida em relação aos dados de segunda-feira, quando a incidência era, respetivamente, 84,3 e 84,7. Já o índice de transmissibilidade subiu de 1,01, para 1,02 a nivel nacional, mas não se alterou a nível continental - 1,02.

Em relação a terça-feira, mais 577 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 1.033.379, estando sob vigilância 20.701, mais 26 do que ontem.

Consulte aqui o boletim da DGS na íntegra.