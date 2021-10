Combustíveis: Costa diz que medidas que sejam tomadas nesta fase serão "transitórias"

António Costa está esta quarta-feira a reunir no Parlamento para um debate preparatório do Conselho Europeu (CE) e, como tema de arranque da discussão, falou sobre a atual crise dos combustíveis.

O primeiro-ministro garantiu que as medidas que forem tomadas nesta serão apenas "transitórias" e que, o Governo está disponível para as adotar, sendo que as mesmas serão anunciadas "até ao final da semana". No entanto, António Costa considera que o objetivo é uma alteração estrutural e o que irá defender no CE é que não é a aposta nas políticas para a transição climática que está a fazer aumentar os preços da energia.

O líder do Governo considera que “o que há a fazer para travar este aumento é acelerar a transição energética para termos energia limpa e segura que possa assegurar bons preços aos consumidores”, sendo que aponta como exemplo o preço do gás natural que “está a aumentar mais do que o preço da taxa de carbono”.

É importante recordar que, na passada sexta-feira, o Governo tomou medidas para responder à subida do preço dos combustívies no país, tendo baixado temporariamente o imposto petrolífero em um cêntimo no gasóleo e dois cêntimos na gasolina. A redução foi financiada pela cobrança adicional que o Estado está a ter no IVA dos combustíveis.

O primeiro-ministro afirmou ontem que será feita uma avaliação semanal destes gastos para decidir se haverá outra descida extraordinária do imposto.