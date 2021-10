OE2022. Governo não descarta aumentos da função pública acima dos 0,9%

Depois de reunir com os sindicatos da função pública, Alexandra Leitão adiantou que negociações em sede de Orçamento do Estado ainda se podem traduzir em valorizações salariais superiores.





A ministra da Administração Pública admitiu que, apesar de o Governo manter a proposta dos aumentos salariais da função pública para 2022 em 0,9%, as negociações em sede de Orçamento do Estado com os partidos da esquerda ainda se podem traduzir em valorizações salariais superiores.

Depois de reunir com os sindicatos da função pública, Alexandra Leitão foi questionada pelos jornalistas sobre se o aumento proposto de 0,9% era o final. Em resposta disse que “o processo orçamental não está fechado”, “está em curso”, frisou.

“É uma constatação de facto. O processo orçamental do Governo, em termos da proposta de lei do Governo, terminou com a sua entrega na Assembleia da República. O processo orçamental não. Naturalmente que aquilo que seja a negociação parlamentar não é uma negociação que é feita com as estruturas sindicais e, portanto, é outro plano. Eu estava apenas a constatar que o processo orçamental ainda não terminou e que o Governo tem manifestado nas suas varias dimensões abertura para fazer aqui algum caminho“, acrescentou a ministra.

Os sindicatos discordam do aumento de 0,9%. A Frente Comum e a FESAP já marcaram greve para dia 12 de novembro e o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) pondera fazer o mesmo se as reivindicações não forem aceites no âmbito das negociações parlamentares.