FC Barcelona conquista primeira vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões

Os adeptos do FC Barcelona puderam finalmente respirar de alívio numa jornada da Liga dos Campeões, depois de o clube ter saído derrotado nos primeiros dois jogos desta temporada da liga milionária. As partidas frustradas frente ao Bayern de Munique(3-0) e ao Benfica (3-0) ficaram para trás, e os blaugrana saíram vitoriosos do confronto com o Dínamo de Kiev, em Barcelona, que acabou com a equipa da casa a vencer por 1-0.

Gerard Piqué foi o menino de ouro dos catalães, marcando o primeiro e único golo da partida, ainda na primeira metade do jogo, que daria, finalmente, a vitória aos blaugrana. Uma sina muito importante, aliás, em vésperas do primeiro Clásico espanhol da temporada, na liga, que acontecerá no domingo.

Assim, o Barcelona arrecada três pontos no grupo E, onde fica no terceiro lugar, atrás dos bávaros do Bayern de Munique e dos ‘encarnados’ do Benfica, que se defrontam no Estádio da Luz nesta quarta-feira, a partir das 20h00. Já o Dinamo mantém-se no fundo da tabela classificativa do grupo E, com um único ponto.