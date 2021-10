Benfica sofre goleada na Luz frente ao Bayern de Munique

A noite não poderia ter corrido de pior forma para os 'encarnados' do Sport Lisboa e Benfica na Liga dos Campeões. Pouco depois de o FC Barcelona conquistar a sua primeira vitória nesta temporada da liga milionária, os vermelhos-e-brancos acabaram derrotados, na Luz, por 4-0, frente a um poderosíssimo Bayern de Munique, num jogo a contar para a fase de grupos da competição europeia.

O marcador manteve-se a zeros até aos 70 minutos, e o panorama nem era tão feio para os 'encarnados', que mantinham uma muralha de aço e evitavam assim uma pouco desejável derrota. A partir daí, no entanto, começou a chuva de golos. Sané abriu as hostilidades, seguindo-se um erro de Everton, que colocou a bola na própria baliza, aos 80 minutos. De seguida, o polaco Robert Lewandowski - que tinha já batido Vlachodimos, num golo que acabou anulado pelo VAR - fez o 3-0, aos 82, e, apenas dois minutos depois, Sané bisou, fechando o marcador em 4-0.

Com este resultado, os 'encarnados', ficam em segundo lugar no grupo E, com apenas um ponto de vantagem frente ao FC Barcelona. Os bávaros, por sua vez, lideram o grupo, com três vitórias em três jogos.