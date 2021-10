Vacinas contra a gripe esgotam na Madeira

As vacinas contra o vírus da gripe estão esgotadas na Madeira. Desde o início da campanha de vacinação na região, a 27 de setembro, foram administradas mais de 12 mil doses.

Segundo uma nota do gabinete do secretário da Saúde e Proteção Civil da Madeira, esta quarta-feira emitida, a campanha registou “uma forte adesão”, fazendo com que as vacinas ficassem “rapidamente esgotadas”.

O Governo Regional refere ainda, citado pela agência Lusa, que "já foram encetados esforços com o objetivo de antecipar a entrega de nova remessa de vacinas, inicialmente prevista para o final de outubro".

Agora, os centros de vacinação “apenas disponibilizarão à população a vacina contra a covid-19”, mas "assim que sejam rececionadas mais vacinas contra a gripe" os serviços de saúde do arquipélago vão transmitir a informação à população.