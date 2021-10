Jorge Jesus: "Pensei no máximo em dois golos, nunca pensei sofrer quatro"

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, afirmou esta quarta-feira que “nunca pensou” ser goleado pelo Bayern de Munique, com quem perdeu por 4-0 num jogo a contar para a Liga dos Campeões, disputado no Estádio da Luz.

“Claro que magoa perder assim. O Benfica não perdeu sem ir à baliza do Bayern, perdeu com o Neuer a fazer duas grandes defesas, mas se me perguntassem se pensava ser goleado, nem pensar. Pensei no máximo em dois golos, nunca pensei sofrer quatro”, afirmou em declarações à TVI, destacando, no entanto, a necessidade de “dar mérito” ao Bayern: “Os jogadores que entraram conseguiram mexer com o jogo, têm um nível muito alto”.

O treinador das ‘águias’ afirmou ainda que “o Benfica esteve sempre inteiro do jogo” e que “não merecia ter sofrido quatro golos em tão pouco tempo”.

“O Benfica esteve sempre inteiro do jogo. O Neuer faz duas defesas de golo. É um resultado pesado para o que aconteceu no jogo. O Benfica deveria sair com golos, o resultado devia ser outro. Pelo que jogou, o Benfica não merecia ter sofrido quatro golos em tão pouco tempo. Os jogadores frescos mexeram com o jogo”, sublinhou.