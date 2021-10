Efemérides de 21 de outubro (2021)

1147 Martim Moniz, nobre cavaleiro português do séquito de D. Afonso Henriques, atravessou-se e morreu nas portas do Castelo de Lisboa, há 874 anos, segundo a lenda, permitindo assim a conquista da cidade que viria a ser capital já do Reino aos mouros.

1805 A Batalha de Trafalgar, entre a Grã Bretanha, por um lado, e uma força franco-espanhola, pelo outro lado, travada nas águas do cabo de Trafalgar, junto à costa espanhola, terminou há 216 anos com a vitória da armada britânica, comandada pelo almirante Horácio Nelson (impedindo assim a invasão da Inglaterra por Napoleão, depois de derrotada a sua frota de guerra).

1913 Foram publicadas há 108 anos as primeiras palavras cruzadas, elaboradas por Arthur Wynne, no New York World (jornal norte-americano que circulou entre 1840 e 1931, e que foi dirigido por Pulitzer entre 1883 e 1911).

1950 Tropas chinesas começaram há 71 anos a ocupação do Tibete, depois de meses de negociações fracassadas, usando Mao Tsetung o pretexto de libertar o país, mas pretendendo antes vergá-lo à influência de Pequim.

1959 Abriu ao público há 62 anos o Museu Guggenheim, em Nova Iorque, projectado por Frank Lloyd Wright (1867-1959), propriedade da Fundação Solomon Gugenheim – nome dado em homenagem ao seu fundador (1861-1949).

2005 Foi promulgada há 16 anos, em pleno Governo de José Sócrates (que estava então no início de funções), a lei que punha fim aos privilégios dos titulares de cargos políticos – e anulada recentemente pelos tribunais, a pedido de políticos dos principais partidos parlamentares, incluindo o PS.

2011 A Europa, através da CE e da Agência Espacial Europeia, lançou há 10 anos os primeiros satélites do sistema Galileo, o GPS europeu, mas concebido como um projecto civil, em oposição ao GPS americano, ao GLONASS russo e ao Compass chinês, todos de origem militar.

2013 O então presidente da Comissão Europeia (2004-14), José Manuel Durão Barroso, fez há 8 anos o discurso de despedida perante o Parlamento Europeu, em Estrasburgo, na véspera da eleição da "Comissão Juncker", e dois dias depois participou no seu último Conselho Europeu, no qual os líderes da UE fecharam um acordo sobre a política energética e climática da União até 2030.

2014 A Assembleia Geral da ONU elegeu há 7 anos Portugal para o Conselho de Direitos Humanos, organismo que observa a proteção e a promoção internacional dos direitos humanos.

2017 O PS reforçou há 4 anos as penalizações para as empresas que violem o direito dos trabalhadores de “desligarem do trabalho”, mas manteve a ideia de que, por “razões imperiosas”, o empregador pode contactar os seus funcionários em dias de descanso, férias ou feriados.

2020 Espanha tornou-se há 1 ano no primeiro país europeu a registar mais de 1 milhão de casos COVID-19, com o número de mortos em 34.366.