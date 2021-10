Juventus sem Cristiano Ronaldo? "Estamos a redescobrir a humildade"

Leonardo Bonucci, um dos capitães da Juventus, considerou que a equipa estava demasiado preocupada em jogar para Cristiano Ronaldo nas últimas épocas e que está agora a redescobrir “a humildade” - característica fundamental para vencer jogos, segundo o futebolista.

As declarações de Bonucci surgiram depois da vitória da Juventus frente ao Zenit, na Rússia, com um golo perto do final da partida.

“É absolutamente verdade que jogamos mais em equipa. Nos últimos anos tínhamos perdido essa característica da Juventus porque estávamos a jogar com um grande jogador como Cristiano Ronaldo. Queríamos dar-lhe condições para estar sempre bem, pensando que ele poderia resolver todos jogos. Este ano estamos a redescobrir aquela humildade que nos ajudava a chegar às vitórias”, disse.

“Foi uma partida difícil. Assim que eles perdiam a bola fechavam-se lá atrás. O mérito da vitória vai para toda a equipa. Tivemos paciência e isso é muito importante”, completou.