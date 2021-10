Homem esfaqueado na zona velha do Funchal

Um homem foi esfaqueado na manhã desta quinta-feira na Zona Velha do Funchal, na Madeira, tendo sido transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, adiantou fonte da corporação à agência Lusa.

"Foi um senhor que levou um golpe profundo no abdómen com arma branca", afirmou a mesma fonte, sem revelar mais pormenores sobre esta ocorrência e acrescentando apenas que no local estve também a Polícia de Segurança Pública.