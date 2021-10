PJ deteve três suspeitos do homicídio de jovem no metro das Laranjeiras. Têm entre 18 e 19 anos

A Polícia Judiciária (PJ) revelou, esta quinta-feira, que deteve três suspeitos do homicídio de um jovem, de 19 anos, na estação de metro das Laranjeiras, em Lisboa.

Em comunicado, a autoridade sublinha que as diligências desenvolvidas, nomeadamente a recolha de suportes técnicos de videovigilância, com colaboração do Metro de Lisboa, foi essencial para apurar “a identificação cabal e inequívoca” dos suspeitos - três jovens, com idades compreendidas entre os 18 e 19 anos de idade. Os três estão fortemente indiciados pela prática de um crime de homicídio qualificado, roubo e detenção de arma proibida.

A PJ recorda que o crime foi cometido quando a vítima circulava na Estação de Metro das Laranjeiras, tendo sido violentamente agredida “e produzidas lesões graves, através do uso de uma arma branca, das quais veio a resultar a sua morte”.

Os arguidos serão presentes, amanhã, a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução de Lisboa, visando a aplicação de medidas de coação julgadas adequadas à gravidade do caso.

“As diligências investigatórias urgentes desenvolvidas pela Polícia Judiciária – em estreita colaboração com a Polícia de Segurança Pública e a Administração do Metro de Lisboa – e o célere resultado assim obtido, permitem tranquilizar a Comunidade, atendendo à gravidade referencial dos factos e ao enorme alarme social suscitado, especialmente na cidade de Lisboa”, destaca ainda a autoridade na mesma nota.

A investigação vai prosseguir, segundo a PJ, “no sentido do apuramento integral de responsabilidades criminais, no que concerne à comparticipação nos factos ilícitos graves”.