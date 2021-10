Filipa Martins é a melhor da história. Ginasta portuguesa fica em sétimo lugar na final de 'all-round' no Mundial no Japão

A sua participação no Mundial tem sido memorável a partir do momento em que se qualificou para a final, na terça-feira, em todos os aparelhos, algo que nenhuma atleta portuguesa tinha feito nesta competição.





Filipa Martins fez, esta quinta-feira, a melhor classificação de sempre na história da ginástica artística portuguesa, ao obter o sétimo lugar – um diploma – no concurso completo ‘all-round’ do Mundial da modalidade, que está a decorrer no Japão.

A sua participação no Mundial tem sido memorável a partir do momento em que se qualificou para a final, na terça-feira, em todos os aparelhos, algo que nenhuma atleta portuguesa tinha feito nesta competição.

Filipa Martins, de 25 anos e atleta da Maia, somou 52.199 pontos, numa prova que a russa Angelina Melnikova saiu vencedora, obtendo 56.362 pontos, acima das norte-americanas Leanne Wong e Kayla di Celo, segunda e terceira classificadas, respetivamente.

O sonho de Martins ainda não terminou por aqui. No sábado, a ginasta vai disputar a final de paralelas assimétricas, depois de se apurar no oitavo lugar. De realçar que a portuguesa foi a 17.ª classificada no mesmo aparelho, nos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020.