Ex-militar português condenado a prisão perpétua nas Filipinas por tráfico de pessoas

Café que geria com a namorada era fachada para explorar jovens, que eram obrigadas a praticar sexo online.





Um ex-militar português de 60 anos foi condenado, nas Filipinas, a pena de prisão prepétua por tráfico de pessoas.

A notícia é avançada pelo Correio da Manhã, que afirma que Jorge Manuel Ribeiro foi detido em 2008 na cidade de Taguiu, depois de a polícia descobrir que o cibercafé que geria com a namorada servia como fachada para explorar jovens filipinas, que eram forçadas a praticar sexo online.

As vítimas respondiam a anúncios para serem empregadas no estabelecimento e acabavam a ser escravizadas num dos três apartamentos que o casal tinha. O português está detido em Camp Bagong Diwa e não poderá recorrer da decisão do Tribunal de Apelo.