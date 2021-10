Jogadores e equipa técnica do Benfica vão ser testados à covid-19 esta sexta-feira

Depois de ter faltado ao jogo, o clube do Bayern de Munique já confirmou que o treinador está infetado com covid-19.





O plantel principal e a equipa técnica do Benfica vão ser testados esta sexta-feira à covid-19, depois do técnico do Bayern Munique ter testado positivo ao novo coronavírus esta quinta-feira.

Segundo afirmou uma fonte à agência Lusa, o despiste “já estava previsto. Seguimos sempre este protocolo no Seixal. O Benfica, apesar de as autoridades de Saúde e a própria Liga já não o exigirem, faz sempre testes 48 horas antes de qualquer jogo”.

A equipa alemã, que venceu as águias por 4-0 ontem no jogo da Liga dos Campeões, confirmou, através das redes sociais, que o treinador Julian Nagelsmann estava infetado. O técnico não esteve presente no jogo da terceira ronda do Grupo E da liga milionária, uma vez que sentiu uma indisposição causada por “sintomas de gripe”.

“Julian Nagelsmann testou positivo para o coronavírus, apesar da proteção da vacinação completa. Vai regressar a Munique separadamente da equipa, num voo-ambulância, e vai ficar em isolamento doméstico”, indicou o clube na rede social Twitter.

Agora, o Benfica tem encontro marcado no domingo, com o Vizela, pelas 18h, a contar para a nona jornada da I Liga.