"Probabilidade grande" de restos mortais encontrados serem de Brian Laundrie

Depois de o FBI revelar que foram encontrados, esta quarta-feira, num parque da Florida, restos mortais junto a pertences de Brian Laundrie, namorado e principal suspeito da morte de Gabby Petito, o advogado da família de Brian disse que “é grande” a probabilidade de estes serem do jovem.

Segundo disse Steven Bertolino ao apresentador da CNN Chris Cuomo, “a probabilidade é grande que sejam os restos mortais de Brian”.

“É muito triste — você pode imaginar como pai — encontrar os pertences do seu filho ao lado dos restos mortais. Isso deve ser de partir o coração. E posso dizer que eles estão de coração partido”, acrescentou o advogado.

No local esteve um médico legista, mas a identificação dos restos mortais ainda vai demorar, segundo adiantou fonte próxima da investigação. “Aparentam ter estado ali durante algum tempo”, adiantou. “Devido ao estado dos restos mortais, pode demorar algum tempo a identificar o corpo oficialmente. Vai ser um processo muito minucioso”, explicou.

Sublinhe-se que o FBI não confirmou a morte de Brian, desaparecido desde o homicídio de Gabby Petito. O agente responsável pela investigação, Michael McPherson, disse que os restos mortais estavam numa área que esteve coberta de água, o que dificulta este processo. No local estava uma mochila e um computador.

Na terça-feira à noite os pais de Brian Laundrie tinham avisado o FBI que iriam procurar o filho naquele parque no dia seguinte, uma vez que era o primeiro dia que reabria desde que as buscas começaram. Segundo o advogado da família, por “coincidência”, acabaram por ajudar as autoridades a encontrar alguns pertences de Brian. O casal foi retirado do local assim que os restos mortais foram encontrados.

Segundo Bertolino, os pais dirigiram-se para aquele local porque era a área que inicialmente sinalizaram às autoridades para começarem as buscas.

Recorde-se que Gabby e Brian partiram, em julho, para uma viagem pelos Estados Unidos numa carrinha convertida. No final de agosto a jovem deixou de publicar conteúdos nas redes sociais e de contactar a família. No dia 1 de setembro, Brian voltou para a casa, na Florida, sozinho e sem dar explicações sobre o paradeiro da jovem.

O desaparecimento da jovem foi reportado às autoridades pela família a 11 de setembro e Brian encontra-se em parte incerta desde dia 14. Gabby foi encontrada morta a 20 de setembro, tendo a autópsia revelado que a jovem morreu por estrangulamento.