Número de infetados em UCI não se alterou nas últimas 24 horas

Número de infetados em Unidades de Cuidados Intensivos, nas últimas 24 horas, não se alterou, embora tenham entrado mais pessoas em internamento geral, depois de o valor ter decrescido durante dois dias seguidos. Ocorreram mortes em todas as regiões do continente.





Portugal registou, nas últimas 24 horas, 865 casos do novo coronavírus e oito óbitos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quinta-feira. Número de infetados em Unidades de Cuidados Intensivos, nas últimas 24 horas, não se alterou, embora tenham entrado mais pessoas em internamento geral, depois de o valor ter decrescido durante dois dias seguidos. Ocorreram mortes em todas as regiões do continente.

Portugal soma agora 1.082.721 casos confirmados de SARS-CoV-2, sendo que, desses, 30.561 estão ativos - mais 193 do que ontem. A nível de óbitos, o país já contabilizou 18.117.

Por agora, estão 288 infetados com covid-19 nos hospitais portugueses, mais dois em relação a quarta-feira. No entanto, nas últimas 24 horas, não houve alterações nas Unidades de Cuidados Intensivos, continuando com 58 pessoas internadas.

A região de Lisboa e Vale do Tejo diagnosticou 334 novos casos de infeção e duas mortes. Segue-se o Norte com 224 casos e uma morte, Centro com 152 e três mortes - o maior registado no boletim de hoje -, Algarve com 65 e uma morte e Alentejo com 35 e outra morte. Relativamente às ilhas, os Açores reportaram 33 novas infeções e a Madeira 22.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados ontem e serão alterados amanhã. Quanto à incidência acumulada, Portugal tem 84,4 casos de covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, enquanto que, se for apenas contado o território continental, a incidência é de 84,8. Já o índice de transmissibilidade é de 1,02 em todas as regiões de Portugal.

Em relação a quarta-feira, mais 664 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 1.034.043, estando sob vigilância 20.577, menos 124 do que ontem.

Consulte aqui o boletim da DGS na íntegra