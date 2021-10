Arsenal recruta futebolista de cinco anos

O pequeno Zayn Ali Salman destacou-se jogando contra crianças com o dobro da sua idade, impressionando os olheiros do clube londrino.





Zayn Ali Salman, um jovem futebolista de cinco anos, tornou-se o mais jovem recruta de sempre do Arsenal. O menino chamou a atenção dos olheiros do clube londrino logo com quatro anos, quando jogava contra crianças com o dobro da sua idade, mostrando uma capacidade de controlo de bola, passe e remate prodigiosa.

"Via-se que ele era muito forte desde muito cedo", contou o pai de Salman à BBC. "Via-se que ele era diferente dos outros miúdos todos. O que se destacava muito era o equilibrio dele, tinha um equilibrio incrível desde muito cedo". Desde então, o jovem já recebeu ofertas da formação de outros grandes clubes da Premier League, mas está decidido a ficar no Arsenal, o seu clube favorito.