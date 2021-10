Rúben Semedo quer lançar carreira a partir da Amadora, onde treina com o plantel do Estrela

O futebolista Rúben Semedo, natural da Amadora, regressou aos relvados em Portugal, treinando com o plantel do Estrela para manter a forma. O regresso surge após Semedo ter sido ilibado da acusação de violação, de que foi alvo na Grécia, segundo avançou o jornal Record.

Se é certo que o central de 27 anos ainda tem contrato com o Olympiacos, a realidade é que tem sido na Amadora, de onde é natural, que tem voltado aos treinos, procurando agora relançar a sua carreira após o atribulado confronto com a justiça em terras helénicas.

“O Estrela da Amadora abriu as portas do seu estádio a Rúben Semedo, onde foi recebido pelo Presidente André Geraldes. O dia de ontem marcou assim um regresso temporário às origens do jogador”, lê-se numa publicação do Estrela da Amadora, no Instagram, lado a lado com uma fotografia de Semedo e André Geraldes, team manager do Sporting na altura em que o central jogava de leão ao peito.

Recorde-se que Rúben Semedo foi alvo de uma acusação de violação, na Grécia, que o colocou num imbróglio com a justiça helénica. Ainda assim, acabou por ser libertado após o pagamento de uma fiança de 10 mil euros e, conforme avançou o Record, chegou mesmo a ser ilibado pelo Tribunal Central de Atenas, razão por trás do seu regresso a Portugal.