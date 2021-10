Aprovada extinção do SEF na Assembleia da República

Foi aprovada, esta sexta-feira, a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) na Assembleia da República.

A proposta final do Governo, apresentada e aprovada pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, teve votos a favor do PS, Bloco de Esquerda e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, e mereceu os votos contra do PSD, PCP, CDS-PP, PAN, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Alguns deputados adiantaram que irão fazer declarações de voto oral sobre a aprovação final.

O texto final indica que será procedido a reformulação das forças e serviços de segurança, extinguindo o SEF. As suas competências policiais vão passar para a PSP, GNR e Polícia Judiciária e vai ser criada a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMS).