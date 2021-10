Número de novos casos não era tão elevado há mais de um mês. Rt mantém-se inalterado, mas incidência aumenta

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 930 casos de covid-19 e oito mortes associadas à doença. De acordo com os dados divulgado, esta sexta-feira, pela Direção-Geral da Saúde (DGS), o país soma agora um total acumulado de 1.083.651 infeções confirmadas desde o início da pandemia e 18.125 vítimas mortais.

Sublinhe-se que é preciso recuar a 18 de setembro – quando foram reportados 939 casos - para encontrar um número diário de infeções mais elevado do que o de hoje. Só na região de Lisboa e Vale do Tejo foram diagnosticados 377 casos de infeção. Segue-se o Norte, com 223 casos, o Centro, com 186, o Alentejo, com 53, e o Algarve, com 52. No arquipélago da Madeira há mais 22 infetados e no dos Açores mais 17.

Nas últimas 24 horas, apenas não se registaram quaisquer mortes por covid-19 nas ilhas. No Norte ocorreram dois óbitos, tal como no Centro e no Alentejo. Em Lisboa e Vale do Tejo morreu uma pessoa devido à doença, à semelhança do Algarve.

Já o número de doentes infetados internados nos hospitais portugueses diminuiu ligeiramente: São agora 284, menos quatro do que ontem. Destes, 60 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mais dois face ao último balanço.

Por outro lado, mais 678 pessoas venceram a doença, elevando o número total de recuperados durante a crise pandémica para 1.034.721.

Há agora 30.805 casos ativos no país, mais 244 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 20.931 contactos em vigilância.

Como é habitual à sexta-feira, os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (Rt) foram atualizados. Enquanto o Rt se manteve, a incidência voltou a aumentar. Portugal tem agora uma incidência de 86,1 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e, na última atualização, feita na quarta-feira, este valor era de 84,4. Quando considerado apenas o território continental, a incidência é de 86,5 e era 84,8. Já o Rt é de 1,02 tanto a nível nacional como apenas no continente – incide que permanece inalterado face a quarta-feira. Desta forma, o país está cada vez mais perto da zona laranja da matriz de risco.