Homem detido por abusar sexualmente das filhas de oito e quatro anos

Filha mais velha do suspeito foi vítima de abusos sexuais desde os quatro anos de idade. Homem, de 31 anos, aproveitava a ausência da mulher para perpetrar os abusos.





Um homem de 31 anos foi detido por suspeitas da prática de “inúmeros crimes de abuso sexual de crianças, na sua forma agravada”, na Área Metropolitana de Lisboa.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, esta sexta-feira divulgado, os “factos criminosos com gravidade referencial foram cometidos pelo suspeito sobre as suas duas filhas menores, as quais têm, atualmente, oito e quatro anos de idade”.

A detenção surgiu na sequência de uma “célere investigação criminal”, que apurou que “a filha mais velha do suspeito foi vítima de abusos sexuais desde os quatro anos de idade e foi-o, repetidamente, até muito recentemente”, enquanto a filha mais nova “começou a ser alvo de abusos sexuais ainda este ano, quando tinha apenas três anos de idade”.

Os crimes ocorreram no interior da residência da família, sendo que, na maioria das vezes, o autor aproveitava a ausência da esposa para perpetrar os abusos sexuais. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.