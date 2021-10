José Cid abre as portas da sua quinta em Mogofores em entrevista exclusiva na LUZ

José Cid abriu-nos as portas da sua Quinta em Mogofores e, numa entrevista exclusiva, viaja pela sua vida e pelos mais de 60 anos de carreira. Para ler na revista LUZ, do Nascer do SOL, já este sábado, 23 de outubro.





De ‘Um grande, grande amor’ a ‘Como o macaco gosta de banana’, José Cid é um dos nomes mais conhecidos e queridos da música portuguesa.

O músico, natural da Chamusca, conta com 79 anos de vida e mais de 60 de carreira. Em entrevista à revista Luz, do Nascer do SOL, conta vários episódios da sua vida pessoal: desde como foi mudar na infância da Chamusca, no coração do Ribatejo, para a Anadia, onde vive atualmente, passando pelos dias de estudante na cidade de Coimbra, até envergar pelo mundo da música.

Recorda também uma visita de quatro dias de Amália Rodrigues a sua casa e de como a fadista e a sua própria mãe “ficaram cúmplices” contra ele. “A Amália não gostava de mim, mas eu gostava dela”, confessa.

Ao longo da entrevista, o músico faz ainda uma introspetiva de como foi viver a pandemia de covid-19 e de toda a sua carreira.

