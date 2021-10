Bloco de Esquerda mantém voto contra o OE2022 após reunião com o primeiro-ministro

O Bloco de Esquerda vai manter o voto contra a proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022). A reunião deste sábado de manhã com o primeiro-ministro parece não ter trazido avanços e os bloquistas mantêm a sua posição.

Segundo a agência Lusa, o partido liderado por Catarina Martins indicou que o Governo não fez qualquer nova aproximação às nove propostas apresentadas e, desta forma, a Comissão Política do BE proporá à Mesa Nacional a orientação de voto contra a proposta do OE2022.

No entanto, os bloquistas comunicaram ao Governo que estão abertos a negociações até à votação na generalidade – que irá decorrer na próxima quarta-feira, 27 de outubro.

Sublinhe-se que o Serviço Nacional de Saúde, Segurança Social e Código do Trabalho são as três áreas debaixo de foco nas propostas do BE.

A Comissão Política do BE irá propor o voto contra já este domingo à Mesa Nacional.