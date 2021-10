Incêndio em habitação no concelho do Barreiro faz dois feridos

Fogo ocorreu no terceiro andar de um prédio de sete pisos.





Um incêndio numa habitação em Santo António da Charneca, no concelho do Barreiro, este sábado, fez dois feridos. Quatro pessoas foram assistidas no local.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, citada pela agência Lusa, os dois feridos, considerados ligeiros, foram transportados para o hospital do Barreiro, um por inalação de fumo e outro devido “ao embate de uma explosão”. A origem desta explosão é ainda desconhecida.

O fogo ocorreu no terceiro andar de um prédio de sete pisos e ficou “confinado à cozinha da casa”.

“O prédio foi evacuado devido ao fumo”, disse a mesma fonte.

Não é ainda sabido se há desalojados.

O alerta foi dado pelas 09h19 e o fogo foi dado como dominado menos de uma hora depois – às 10h06.

No local estiveram os bombeiros, elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil e a GNR.