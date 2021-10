OE 2022. BE vota contra se o Governo não negociar até quarta-feira

“Se até à próxima quarta-feira o Governo entender negociar o OE, o Bloco de Esquerda responderá com disponibilidade e clareza para as soluções que aumentam os salários, que protegem o SNS e que garantem justiça para quem trabalhou toda a vida. Se o Governo insistir em impor recusas onde a esquerda podia ter avanços, o Bloco de Esquerda responderá pela sua gente – pelo povo que trabalha e pelo SNS que nos orgulha – e votará contra o Orçamento do Estado para 2022. Não temos muito tempo, mas ainda há tempo”. A garantia foi dada por Catarina Martins, no final da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda que se reuniu para analisar o documento.

A líder do partido garantiu que “não é por escolha do BE que o OE está a ser negociado tão em cima da votação”.

E acrescentou: “Não apresentámos nestas negociações o programa do BE. Apresentámos apenas nove propostas, boa parte delas sem impacto orçamental direto”, em relação à legislação laboral. E diz que o PS tem “preferido não negociar” e “propor medidas que iriam para lá desta legislatura”. “Não se pode responder por um OE para 2025 com base em perspetivas para outra legislatura. Estamos a trabalhar nesta. Nós precisamos agora de fixar os profissionais do SNS”.

Por isso a garantia ficou dada: “Mantemos a disponibilidade para negociar até ao último minuto. O BE não desiste de lutar em nenhum dia”. Mas “se nada for feito”, o partido vota contra.