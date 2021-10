'Há falta de transparência intencional na elaboração do OE'

Em vésperas de votação na generalidade do Orçamento de Estado - e sendo o debate deste ano particularmente aceso -, é altura de debater acerca de todo o seu processo. Será transparente suficiente? Deverá ser mais político ou mais técnico? Ter-se-á tornado num evento em vez de num processo?

João Paulo Batalha, especialista em políticas de anticorrupção e antigo presidente da Transparency International Portugal, considera haver “falta de transparência desde logo no processo de elaboração do Orçamento de Estado”: “Sabemos que há muita despesa fixa (os custos da própria estrutura da administração publica), mas muito da despesa fundamental não é clara”. Isto, segundo o perito, leva a que “a discussão política seja em torno de questões mais mediáticas”, debatendo-se, assim, em torno das opções que os partidos embandeiram como “prioridades políticas” e não em torno do essencial.

Acrescentando a isto, nota um conjunto de despesas classificadas como “extraordinárias” que não têm “concretização suficiente”: “milhares de milhões de euros - em participações de capital ou empréstimos - sem especificar para onde e porquê. Falta aí o essencial para uma discussão pública”. Para Batalha, o Governo é quem põe o ‘prato na mesa’ e decide o que ‘comem os cidadãos’: “Os governos têm um controlo brutal sobre a informação que disponibilizam e o país discute com informação incompleta (incluindo a oposição - que não devia tolerar processos orçamentais tão opacos mas toleram-nos e fazem o mesmo quando estão no poder)”. Uma falta de clareza que considera “intencional”: “mesmo que seja uma falha técnica, a manutenção dessas falhas técnicas acaba por ser uma opção política”. Isto porque, a seu ver, “há vantagem da parte de quem governa em dar informação incompleta e manter-se mais informado do que os partidos da oposição, jornalistas, cidadãos ou economistas”. Esta autoinfligida condição tem “permitido ao governo fazer o que quer das negociações orçamentais”, dando-lhe “uma vantagem competitiva nas negociações” com o PC e o BE.

Dedica ainda algum latim à nova Lei de Enquadramento Orçamental, que lamenta não ter sido aplicada ainda: “é um avanço significativo porque dá mais transparência, porque facilita o processo para que os passos intermédios sejam bem discutidos. As grandes opções do plano deveriam ser aprovadas e discutidas na Primavera como primeiro exercício de enquadramento do Orçamento de Estado: assim, olharíamos para o Orçamento de Estado como um processo e não como um evento político”. Lamenta, então, o facto de “os governos atrasarem” isso, deixando uma severa crítica aos atuais moldes: “o que temos é um grande festival de teatro político concentrado nos meses de outubro e novembro”.

Por fim, nota o vácuo em que toda a importância dada ao Orçamento cai na hora de escrutinar a sua execução: “Quando o Orçamento é aprovado cai numa espécie de buraco negro. Não há controlo sobre a execução do orçamento. O BE e o PC queixam-se disso”. Tal, segundo Batalha, está errado, principalmente pelo facto de os “governos de António Costa serem especialistas em aprovar orçamentos que depois não são executados”.

O Orçamento de Estado é um “puzzle gigantesco” Também Rui Nuno Baleiras, coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, apresenta uma série de críticas aos moldes atuais do Orçamento de Estado. Ao Jornal Económico, no início do mês notava que o Orçamento de Estado é, todos os anos, fechado e elaborado “à pressa”. Sugere, então, “uma maneira diferente de fazer isto”: “mais tempo para preparar as medidas de política e uma data claramente assumida por todos os participantes do jogo político para que, a partir desse dia, só os técnicos possam mexer na proposta de Orçamento”, dizia então àquele jornal.

Para o antigo Professor Universitário, deve avaliar-se se este modelo - “em que em cima da meta pode ser proposto tudo e mais alguma coisa” - é “racional” ou se poderá haver “alternativa”. Na mesma entrevista, confessou ainda ter dúvidas quanto à “suficiente sensibilidade política do poder político” para a “complexidade técnica da montagem da proposta do Orçamento”. Para Rui Nuno Baleiras, o Orçamento de Estado é mesmo “um puzzle gigantesco: mexer na parte pode implicar mexer no todo”.