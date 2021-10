Marcelo Rebelo de Sousa diz que “não houve proibição nenhuma” de cânticos no Dia do Exército

Depois de centenas de ex-paraquedistas terem vaiado o ministro da Defesa por terem sido impedidos de cantar "Ó Pátria Mãe" no decorrer das celebrações do Dia do Exército, neste domingo, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que "não houve proibição nenhuma" de cânticos, mas sim "uma orientação" para que não fossem realizados por questões sanitárias

"Não houve proibição nenhuma, continuará a haver os cânticos, o que houve foi por razões meramente de medida sanitária nesta cerimónia dada uma orientação para que não existisse. Mas foi nesta cerimónia, não como regra geral, que eu acharia estranho, não faria sentido e felizmente não ocorreu", explicou o Presidente da República aos jornalistas, falando à margem da cerimónia da Jornada Memória e Esperança, durante a qual foi evocada a memória das vítimas da pandemia de covid-19.

Recorde-se que, à sua vez, João Gomes Cravinho não reagiu, elogiando apenas a celebração desta data depois de ano e meio de pandemia.