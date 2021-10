Efemérides de 25 de Outubro (2021)

1930 Do Conselho Superior de Finanças, órgão máximo do Conselho de Finanças Públicas (recriado já em 2011 por acordo do PS, então no Governo com José Sócrates, e PSD, líder da Oposição), fundado na I República (1919), e tendo como 1º presidente Amílcar Ramada Curto (1886-1961), nasceu há 91 anos o Tribunal de Contas, que o substituiu então.

1936 Hitler e Mussolini assinaram há 85 anos uma aliança militar que foi a base do Eixo na II Guerra Mundial (juntando-se-lhes depois o Japão)

1945 O Japão entregou Taiwan à República da China há 76 anos, logo após a sua rendição no final da II Guerra, e lá criaram o seu país os nacionalistas anticomunistas chineses liderados então por Chiang Kai-chek e perseguidos por Mao Tse tung, vindo em 1971, neste mesmo dia, a ser expulsos da ONU (embora continuassem a beneficiar do apoio militar norte-americano), com a entrada lá de Pequim.

1974 Os países árabes reunidos em Rabat, Marrocos, aprovaram há 47 anos o apoio à Organização de Libertação da Palestina, tendo o Vaticano estabelecido relações diplomáticas com a Organização no mesmo dia de 1994.

2004 O New York Times noticiou há 17 anos o desaparecimento de 380 toneladas de explosivos do depósito de armas de Al-Qaqaa, a sul de Bagdad, no Iraque, à guarda das forças norte-americanas (mais uma mostra da falta de originalidade nacional em Tancos, a juntar às da Alemanha e França).

2006 O Governo de Sócrates anunciou há 15 anos a aprovação de 75 novas creches, no âmbito das primeiras candidaturas ao Programa de Alargamento das Redes de Equipamento Social.

2016 Na Venezuela, o Parlamento aprovou há 5 anos iniciar um processo político contra o Presidente Maduro – que não vingou –, continuando o País a afundar-se no ‘madurismo’.

2020 Houve há 1 ano uma corrida de fórmula um no autódromo do Algarve, o Grande Prémio de Portugal, vencido pelo piloto britânico da Mercedes Lewis Hamilton, que conseguia assim a sua 92ª vitória na carreira. E em 2021, na mesma corrida, penso que a 93ª.