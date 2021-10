A Península

O Vox espanhol aí continua bem franquista, e a radicalizar-se à medida que vai perdendo apoios. Num mapa em que celebra a Espanha imperial de outros tempos, Portugal aparece integrado em Espanha. Para os mais desatentos, posso informar que os Felipes conseguiram apenas uma União real com Espanha, ou seja, que Portugal nunca fez parte do mapa espanhol.

Por isso também, a numeração dos Reis Felipes foi cá diferente. Mas parece-me isto bem para os portugueses que criticam os naturais anseios independentistas da nação catalã (muito mais culta do que a espanhola, e bastante distinta).

Para os portugueses distraídos, e que gostariam de uma União Ibérica centralizada em Madrid, e que não serão apenas os convictos de estrema-direita, posso informar também que uma eventual união com Espanha, punha-nos entre as regiões espanholas mais ricas, e não ganhávamos nada com isso, pois ainda teríamos de contribuir para as mais pobres. Além de que, como os catalães, somos muito diferentes dos castelhanos. Claro que ganharíamos era um nacionalismo excessivo, que não vai muito com a nossa cultura, sobretudo a dos marginais que gostariam de uma união com outros, embora seja bastante castelhana.