Joacine Katar Moreira também se vai abster na votação do OE 2022

A deputada não inscrita Joacine Katar Moreira anunciou, esta segunda-feira, que se vai abster na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2022. A ex-deputada do Livre confirmou a decisão numa curta entrevista à TSF.

"Eu abstenho-me na generalidade, obviamente com um olho na especialidade. Este é um orçamento que ainda tem imenso espaço de melhoria, nomeadamente no investimento inequívoco no SNS, no aumento do rendimento das famílias", afirmou.

Esta é já a segunda abstenção confirmada depois da também deputada não inscrita Cristina Rodrigues ter anunciado, esta manhã, o mesmo sentido de voto.

Recorde-se que o Bloco de Esquerda anunciou, no domingo, que irá votar contra o Orçamento do Estado, na generalidade marcada para a próxima quarta-feira, juntando-se ao PSD, CDS-PP, Chega e IL. No total há 105 votos contra o documento, 108 a favor dos deputados do PS e duas abstenções. O PCP, PAN, Verdes e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreina ainda não anunciaram os seus sentidos de voto.Joacine Katar Moreira abstém-se na votação do OE 2022