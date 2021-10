Funcionária suspensa após ser filmada a agredir criança em creche de Oeiras

No vídeo, é possível ver uma funcionária a empurrar e, aparentemente, a dar um estalo a uma criança durante uma refeição.





Uma funcionária da Creche do Pombal, que pertence ao Centro Social e Paroquial de Oeiras (CSPO), foi filmada a agredir uma criança durante uma refeição. O vídeo tornou-se viral, após ter sido partilhado pela ativista e colunista do Nascer do SOL Francisca de Magalhães Barros, e a funcionária acabou por ser “suspensa por tempo indeterminado”.

No vídeo, é possível ver uma mulher a empurrar e, aparentemente, a dar um estalo a uma criança durante uma refeição.

Num comunicado, divulgado no domingo, o Centro Social e Paroquial de Oeiras refere que tomou conhecimento do vídeo através das redes sociais e manifesta “tristeza e consternação, indignação e repúdio”.

“A Direção do CSPO quer desde já deixar claro que as alegadas práticas, totalmente contrárias aos valores e princípios que a instituição professa, são tratadas, a confirmarem-se, ao abrigo de uma política de ‘tolerância zero’ na forma como entende lidar com situações de natureza semelhante, passadas, presentes ou futuras”, lê-se.

Como total, a funcionária identificada foi suspensa com “efeitos imediatos e por tempo indeterminado” e foi aberto “um processo de averiguações para apuramento dos factos alegadamente ocorridos”.

Já um segundo vídeo, publicado esta segunda-feira, mostra a presença de uma outra funcionária, que nada fez para acabar com o comportamento violento