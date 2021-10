Ed Sheeran testa positivo à covid-19 dias antes do lançamento de novo álbum

O cantor britânico Ed Sheeran anunciou, no domingo, que está infetado com o vírus SARS-CoV-2, menos de uma semana antes do lançamento do seu novo álbum.

"Uma nota rápida para vos dizer que infelizmente testei positivo para a covid e que, por isso, estou em isolamento e a seguir as diretrizes do governo", afirmou o artista, na sua página de Instagram.

"Isto significa que, por enquanto, estou impossibilitado de cumprir os meus compromissos de forma presencial e farei todas as entrevistas e apresentações planeadas que puder de casa", acrescentou.

O novo álbum – “=” – fica disponível sexta-feira, dia 29, e surge cerca de um ano depois de o cantor ter feito uma breve pausa após o nascimento da filha, no verão de 2020.