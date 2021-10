Agressões e disparos na noite da Figueira da Foz. Santana Lopes contactou as vítimas

Registou-se um tiroteio pelas 3h, na zona turística do Bairro Novo, e uma hora mais tarde, pelas 4h, as autoridades voltaram a ser chamadas para uma nova ocorrência a algumas dezenas de metros, onde três homens agrediram um casal proprietário de um bar e uma funcionária.





A madrugada de domingo ficou marcada por episódios de violência na zona turística do Bairro Novo, na Figueira da Foz. O caso está a ser investigado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) e o Presidente da Câmara Municipal, Pedro Santana Lopes, já entrou em contacto com as vítimas.

Em declarações à agência Lusa, fonte da PSP revela que um tiroteio ocorreu naquela zona pelas 3h e uma hora mais tarde, pelas 4h, as autoridades voltaram a ser chamadas para uma nova ocorrência a algumas dezenas de metros, onde três homens agrediram um casal proprietário de um bar e uma funcionária.

"São ocorrências completamente distintas. A da arma de fogo foram disparados dois tiros para o ar, e não houve nenhum ferido, já confirmamos com os hospitais. Foram recolhidas provas no local e o caso está sob investigação", disse fonte da Divisão Policial da PSP da Figueira da Foz.

"Na outra situação, três indivíduos estavam a urinar contra a porta do estabelecimento, foram chamados à atenção e agrediram um casal [proprietário do bar]", acrescentou.

Em comunicado, o Município da Figueira da Foz revelou que o Pedro Santana Lopes “já entrou em contacto com uma das vítimas, marido de outra pessoa agredida e não contactou uma eventual terceira por, até ao momento, ser desconhecida a sua identidade”.

O Presidente da Câmara Municipal “solicitou ainda a um vereador que se deslocasse à Polícia de Segurança Pública”, onde se reuniu “com o Oficial de Dia”.

“Este clima de insegurança na noite do Bairro Novo não pode continuar. Com o devido equilíbrio e com a devida firmeza, agiremos nesse sentido com determinação”, sublinha.