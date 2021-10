Níveis de gases com efeito de estufa atingem novo recorde, diz ONU

A concentração de dióxido de carbono - o gás com efeito de estufa mais importante - é agora 50% mais elevada do que antes da Revolução Industrial





Os níveis de gases que aquecem o clima na atmosfera atingiram um novo recorde em 2020, mesmo com os bloqueios relacionados com a covid-19, anunciou a Organização Meteorológica Mundial (OMM) da ONU.

A concentração de dióxido de carbono - o gás com efeito de estufa mais importante - é agora 50% mais elevada do que antes da Revolução Industrial desencadear a queima em massa de combustíveis fósseis. Os níveis de metano mais do que duplicaram desde 1750. Todos os principais gases com efeito de estufa (GEE) aumentaram mais rapidamente em 2020 do que a média da década anterior, uma tendência que deverá manter-se em 2021, segundo o relatório da OMM.

Os dados mostram que a crise climática continua a agravar-se e a enviar uma mensagem "dura" às nações reunidas na cimeira climática do Cop26 em Glasgow, que decorrerá dentro de uma semana. O mundo está “muito longe do caminho", diz Petteri Taalas, chefe da OMM, segundo o The Guardian.

Os negociadores na cimeira devem tomar medidas para manter vivo o objetivo de acabar com as emissões de GEE até 2050, a fim de evitar os piores impactos climáticos. Só o bloqueio das emissões estabilizará os níveis dos gases, o que bloqueará os aumentos de temperatura que provocam os danos crescentes das ondas de calor, inundações e secas.