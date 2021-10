Governo marca conferência de imprensa sobre OE depois de chumbo do PCP

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, vai fazer conferência de imprensa às 16h desta segunda-feira, na Assembleia da República, para declarar novas informações sobre o Orçamento do Estado para 2022, segundo a nota enviada pelo seu gabinete às redações.

A conferência de imprensa surge após o chumbo do PCP relativamente ao OE proposto pelo Governo socialista. António Costa e seus ministros vêm a negociação do documento em maus lençóis, havendo apenas 108 votos a favor de deputados do PS, 115 contra e cinco abstenções. António Costa já marcou um Conselho de Ministro com a maior urgência para hoje, por volta das 21h30.

O partido de Jerónimo de Sousa juntou-se ao BE – que ainda está disposto a negociar –, PSD, CDS-PP, Chega e IL, obrigando o executivo do PS a flexibilizar mais as medidas em discussão para a viabilizar o OE.

Marcelo Rebelo de Sousa já admitiu que caso o documento não seja aprovado na generalidade, cuja votação decorrerá na quarta-feira, irá avançar para a dissolução do Parlamento.