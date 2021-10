Encontrado morto pescador que desapareceu na ilha do Pico

Foi localizado e recuperado na tarde desta segunda-feira o corpo do pescador de 66 anos que se encontrava desaparecido desde sábado à noite, na zona de S. Miguel de Arcanjo, na ilha do Pico, nos Açores.

Na sequência das operações de busca, foi encontrada de manhã uma camisola, que se confirmou pertencer ao pescador, tendo o corpo sido localizado durante a tarde, dentro de água, pelas equipas de mergulhadores da Marinha e dos Bombeiros Voluntários da Madalena.

Numa nota, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) acrescenta que "o corpo foi depois retirado da água pelos mergulhadores e transportado pela embarcação do Posto da Polícia Marítima de São Roque do Pico para o porto de São Roque do Pico, onde foi identificado". De seguida, foi transportado para uma unidade de saúde pelos Bombeiros Voluntários de São Roque do Pico.

"Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima da Horta, estiveram envolvidos elementos do Posto da Polícia Marítima de São Roque do Pico, os navios NRP Viana do Castelo e o NRP António Enes, da Marinha Portuguesa, uma equipa de mergulhadores da Marinha Portuguesa, uma aeronave da Força Aérea, os Bombeiros Voluntários de São Roque do Pico e os Bombeiros Voluntários da Madalena com equipas de mergulhadores, e ainda uma equipa de operação de drones do Comando Operacional da Madeira", lê-se no documento.

O pescador de 66 anos encontrava-se desaparecido desde a noite de sábado, dia 23 de outubro, quando alegadamente se deslocou para praticar a atividade da pesca na zona de S. Miguel Arcanjo, na ilha do Pico, não tendo regressado a casa.