Psicólogo diz ter vendido “pó suicida” a mais de 100 pessoas para provocar debate sobre eutanásia

Wim van Dijk, um psicólogo holandês que faz parte da Coöperative Laatste Wil, uma organização que faz campanha por uma legislação mais liberal e pró-eutanásia, disse ao jornal De Volkskrant que deu um "pó suicida" a mais de 100 pessoas para provocar o debate sobre as leis sobre a morte assistida.

O psicólogo afirma estar tranquilo com a possibilidade de ser preso. “Estou consciente das consequências da minha história. Não quero saber. Quero que a agitação social se torne tão grande que o poder judicial não a possa ignorar". Não quero saber se me prendem ou me põem na cadeia. Quero que algo aconteça", disse, segundo o The Guardian.

Os procuradores já estão a investigar a organização por alegações de que pessoas que participaram nas suas reuniões compraram uma droga mortal conhecida como Agente X, alegação essas que foi negada.

A lei holandesa determina que as pessoas só podem ser ajudadas a morrer por um médico em resposta a um “pedido voluntário e bem ponderado” no contexto de “sofrimento insuportável do qual não há perspetiva de melhoria ou remédio alternativo”.