Gwyneth Paltrow revela que quase morreu durante o nascimento da filha mais velha

Gwyneth Paltrow revelou que quase morreu durante a cesariana de urgência no nascimento da filha mais velha, Apple, atualmente com 17 anos.

“Eu passei por duas cesarianas. A da minha filha foi de urgência, foi uma loucura, quase morremos. Não foi bom”, contou a atriz, de 49 anos, que é ainda mãe de Moses, de 15 anos, ao podcast Armchair Expert.

Gwyneth Paltrow contou ainda como foi a recuperação após uma cesariana e celebra o facto de não ter tido filhos numa altura de redes sociais. “Fica uma grande cicatriz no teu corpo, e ficas tipo: ‘oh uau’, porque é algo que não costuma estar ali. E não é que seja mau ou algo do género, mas ficas tipo: ‘Oh meu Deus!’”, explicou.

“Ainda bem que não havia Instagram quando eu tive bebés porque agora, quando eu vejo alguém, é tipo: ‘Oh acabei de ter um bebé há duas semanas e tenho um estômago que parece um tanquinho de lavar roupa’, e eu ficou: ‘Uau, isso não é nada como eu [parecia]’”, acrescentou.

De realçar que os dois filhos de Gwyneth Paltrow são frutos do seu relacionamento com o músico Chris Martin, vocalista dos Coldplay, com quem esteve casada entre 2003 e 2016.