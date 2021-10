Donald Trump Jr. está a vender t-shirts a gozar com incidente que matou Halyna Hutchins

O filho mais velho de Donald Trump está a vender t-shirts com a frase “armas não matam pessoas, Alec Baldwin mata pessoas”.





Donald Trump Jr, filho mais velho de Donald Trump, está a vender, através do seu site, merchandise relacionado com a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, nas gravações do filme ‘Rust’.

De sublinhar que o incidente ocorreu na passada quinta-feira, quando o ator Alec Baldwin, disparou uma arma de adereço que não devia estar carregada.

Agora, o republicano está a vender t-shirts com a frase “armas não matam pessoas, Alec Baldwin mata pessoas”. Os preços da peça de vestuário custam entre os 27,99 e os 39,99 dólares, cerca de 24 e 35 euros.

Alec Baldwin é publicamente contra a legalização de porte de armas nos Estados Unidos e tem sido duramente criticado por Donald Trump Jr, desde o incidente. Durante o fim de semana, partilhou uma fotografia do ator na rede social Instagram, onde se lia “aquele olhar quando uma pessoa anti armas mata mais pessoas do que a tua extensiva coleção de armas”.

Já esta terça-feira referiu, nas histórias da mesma rede social, que Alec Baldwin é um homem que “acredita que ninguém deve possuir uma arma”, mas “faz milhões a partir de uma indústria que glorifica armas” e “matou alguém como uma arma”, enquanto uma “pessoa normal possuidora de arma” é alguém que “tem várias armas”, “pobre, que gasta o seu dinheiro em armas”, mas “matou literalmente zero pessoas”.

Após ter sido criticado por se estar a aproveitar da morte de uma pessoa, Donalt Trump Jr rematou: “Para aqueles que estão ser hipócritas a pedir para deixar Alec Baldwin sozinho, vamos todos lembrar que Alec Baldwin seria a primeira pessoa a urinar no vosso túmulo, se os lugares estivessem trocados. Ele que se lixe”.