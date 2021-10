CGTP convoca manifestação nacional para 20 de novembro em Lisboa

Decisão prende-se com “o crescendo das lutas em todos os setores e a urgência de dar respostas aos problemas dos trabalhadores e do país”.





A CGTP aprovou, esta terça-feira, uma manifestação nacional em Lisboa, no dia 20 de novembro. Em causa está a luta pelo aumento geral dos salários, a valorização das carreiras e profissões, o aumento do salário mínimo nacional, a redução do horário de trabalho e a defesa da contratação coletiva.

Segundo a resolução aprovada pelo Conselho Nacional da CGTP-IN, “este será um momento de grande importância, em que os trabalhadores de todos os setores de atividade trarão à rua as suas reivindicações concretas, em luta pela melhoria das suas condições de vida e de trabalho, exigindo a valorização do trabalho e dos trabalhadores e uma política que garanta um futuro melhor num país desenvolvido que dignifique quem trabalha e produz a riqueza”.

Além disso, a CGTP decidiu “mobilizar toda a estrutura sindical para aprofundar a ação sindical e a intervenção nas empresas, locais de trabalho e serviços, defendendo os direitos e promovendo a intensificação da luta em torno das reivindicações concretas dos trabalhadores”.