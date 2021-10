FC Porto perde com o Santa Clara (3-1) nos Açores e está eliminado da Taça da Liga

O FC Porto perdeu, esta terça-feira, no terreno do Santa Clara, por 2-1, num jogo referente à segunda jornada do grupo D da Taça da Liga, e está eliminado da competição.

Chindris inaugurou o marcador e colocou o Santa Clara em vantagem aos 17 minutos da partida. O segundo golo chegou já na segunda parte, aos 65 minutos, depois de Ricardinho acertar em cheio na baliza dos 'dragões.

Aos 83 minutos, Taremi ainda reduziu a vantagem dos azuis-e-brancos mas não foi suficiente para inverter o resultado. Já em tempo de compensação nos Açores, aos 90+5, Nené fez o 3-1 para o Santa Clara.

O FC Porto está assim eliminado da Taça da Liga.