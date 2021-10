La Palma regista sismo de magnitude 4,8 na escala de Richter

Epicentro do sismo registou-se a sudoeste de Villa de Mazo, por volta das 17h25, com uma profundidade de 34 quilómetros.





Um sismo de magnitude 4,8 de na escala de Richter foi sentido esta terça-feira à tarde em La Palma, de acordo com o Instituto Geográfico Nacional espanhol (IGN).

O epicentro do sismo registou-se a sudoeste de Villa de Mazo, por volta das 17h25, com uma profundidade de 34 quilómetros.

Também esta tarde foi ainda reportado um novo desabamento do cone do vulcão Cumbre Vieja, que está a fazer com que uma grande quantidade de lava se desloque, principalmente em direção ao oeste, sobre o fluxo primário de lava.

As autoridades espanholas já tinham alertado na segunda-feira que a atividade sísmica deve aumentar de intensidade e de frequência nos próximos dias.