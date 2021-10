Ferro Rodrigues reúne-se com Marcelo esta quarta-feira para transmitir opiniões dos grupos parlamentares

Eduardo Ferro Rodrigues vai reunir-se, esta quarta-feira, com Marcelo Rebelo de Sousa para transmitir as opiniões dos grupos parlamentares sobre a situação política do país.

Esta terça-feira, já no final do debate de apreciação na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2022, o presidente da Assembleia da República anunciou, em declarações transmitidas pela RTP, que amanhã iria reunir-se com o Presidente da República.

Segundo a agência Lusa, Ferro Rodrigues, que esta terça-feira conversou com os líderes parlamentares “para ouvir a opinião” dos partidos, disse que irá “transmitir ao Presidente da República” o que lhe foi dito.

Recorde-se que o presidente do Parlamento conversou com os grupos parlamentares sobre os cenários em caso de chumbo do OE, especificamente a data das eleições legislativas antecipadas.