Taça da Liga. Sporting vence o Famalicão por 2-1 em Alvalade

Leões estão mais perto da 'final four'.





O Sporting venceu, esta terça-feira, o Famalicão por 2-1, em jogo da 2.ª jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Ugarte inaugurou o marcador com um golo aos oito minutos da partida. Já na segunda parte, aos 61 minutos, Nuno Santos fez o 2-0 e aumentou a vantagem perante a equipa de Ivo Vieira.

Mas o Famalicão não abandonou Alvalade a zeros: Heriberto marcou aos 89 minutos e fez o golo dos famalicenses. Pouco depois, aos 90+1, o Famalicão ainda meteu a bola na baliza do Sporting, mas o golo foi anulado por fora de jogo.

Assim, o Sporting conquista três pontos e o Famalicão ainda não está fora da competição, uma vez que os 'leões' ainda vão ter de visitar o Penafiel. Se a equipa de Amorim vencer ou empatar passa para a 'final four' e elimina tanto o Penafiel, como o Famalicão. Contudo, se perder, ficará dependente da diferença de golos entre as equipas do grupo.