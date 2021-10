Efemérides de 27 de outubro (2021)

1492 Cristóvão Colombo (1451-1506), navegador e explorador italiano que vivera em Portugal e estava na altura ao serviço dos Reis Católicos de Espanha, descobriu há 529 anos Cuba, nas Caraíbas, convencido de que estava a chegar à índia pelo Ocidente.

1949 O Prémio Nobel da Medicina foi atribuído há 72 anos ao professor, médico neurologista, político, escritor e investigador português Egas Moniz (1874-1955), sendo o único Nobel português até o escritor José Saramago (1922-2010) ser galardoado com o da Literatura em 1998.

1970 Acção da ARA (braço armado do PCP que funcionou entre 1970-73), contra as instalações do Comiberland, em Oeiras, há 51 anos, um dia depois da sua 1ª operação, contra o navio Cunene.

1974 Começaram há 47 anos, em Portugal, as Campanhas de Dinamização Cultural pós-25 de Abril, também chamadas de Alfabetização, que provocaram uma reacção tão negativa das populações a que se destinavam, que terminaram com um Jeep de militares atirado por uma ribanceira abaixo.

2002 Lula foi eleito PR do Brasil há 19 anos, no dia em que fazia 58 anos.

2015 O Parlamento Europeu aprovou há 6 anos, em Estrasburgo, o fim das tarifas de ‘roaming’ a partir de 15 de junho de 2017 nos telemóveis, e o acesso aberto à Internet.

2017 O parlamento regional da Catalunha aprovou há 4 anos a independência da região e a separação de Espanha numa votação sem a presença dos principais partidos que se opõem à proposta e que abandonaram a sala minutos antes.

2020 A OMS confirmou há 1 ano que a Europa estava no meio de uma segunda onda de COVID-19 com os casos aumentando rapidamente, 30% numa semana, com mais 40% de mortes.