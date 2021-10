Elton John: "Se pudesse voltar atrás no tempo, até à altura em que vi cocaína pela primeira vez, diria não"

O músico Elton John já se mostrou por várias vezes arrependido de ter consumido drogas e voltou a frisá-lo numa entrevista com o cantor Charlie Puth. “Se pudesse voltar atrás no tempo, até à altura em que vi cocaína pela primeira vez, diria não”, disse o cantor de 74 anos.

Ao responder a várias questões sobre a sua carreira - as suas inspirações e pormenores mais pessoais - Elton John afirmou que “nunca quis realmente consumir drogas”. “Fi-lo porque sim, e isso tornou-se num vício. Tornei-me num viciado e num alcoólico, e desde então que aprendi a lição”, realçou o cantor na entrevista para a LadBible.

O cantor do sucesso Your Song também descreveu a sua carreira como algo inesperado: “Quando comecei a compor canções, ninguém as gravava. Pelo que fui forçado a cantá-las. Tornei-me vocalista por acidente”.

Elton John lançou o quarto álbum este mês, tendo o produzido durante a pandemia. Em ‘The Lockdown Sessions”, podemos ouvir o ‘The Rocketman’ a cantar com Dua Lipa, Charlie Puth e ainda Steve Wonder.