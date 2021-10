Exames nacionais vão manter perguntas opcionais

Os exames nacionais deste ano letivo (2021/2022) vão manter a estrutura introduzida há dois anos, devido à pandemia de covid-19, com conjuntos de perguntas opcionais, em que é contabilizada a melhor resposta, informou esta terça-feira o Instituto de Avaliação Educativa (IAVE).

"À semelhança do que aconteceu em 2020 e 2021 para os exames finais nacionais, haverá, em cada prova, um conjunto de itens cuja resposta é obrigatoriamente contabilizada para a classificação final. Os alunos poderão responder a todos os restantes itens de cada prova, sendo contabilizadas para a classificação final as respostas aos itens em que os alunos obtenham melhor pontuação", explica o IAVE.

Esta estrutura foi introduzida no ano letivo 2019/2020, na sequência de um período extenso de aulas online, imposto pela pandemia, com o objetivo de não deixar que os alunos cujas aprendizagens tenham sido afetadas pelo ensino à distância fossem prejudicados.

"Por exemplo, numa prova composta por 20 itens, 14 itens poderão ser obrigatoriamente contabilizados para a classificação final; dos 6 itens restantes, todos poderão ser respondidos pelos alunos, mas apenas serão considerados para a classificação final da prova os 3 itens cujas respostas obtenham melhor pontuação relativamente à cotação total do item", explica ainda o IAVE.

Nestes dois anos realizaram-se apenas os exames do ensino secundário que serviram para efeitos de candidatura ao ensino superior e, no último ano, também para melhoria da classificação interna.

Este ano vão voltar a ser realizadas as provas de avaliação externa, que incluem as provas de aferição dos 2.º, 5.º e 8.º ano de escolaridade (que se realizam em três períodos distintos entre 02 de maio de 20 de junho) e as provas finais de ciclo do 9.º ano (com a 1.ª fase entre 17 e 23 de junho). A 1.ª fase dos exames nacionais de 11.º e 12.º decorre entre 17 de junho e 6 de julho.