27 de outubro 2021

Em direto | Proposta do Orçamento do Estado para 2022 chumbada na generalidade

A proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2022 foi, esta quarta-feira, chumbada na votação na generalidade. O documento recebeu votos contra do PSD, Bloco de Esquerda, PCP, CDS-PP, Chega, IL e Os Verdes. O PS votou a favor, enquanto as deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues e o PAN se abstiveram.