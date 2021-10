Voo com destino a Moscovo regressa ao Cairo devido a "mensagem ameaçadora"

A mensagem terá sido escrita numa cadeira do avião, mas não foi revelado o seu conteúdo e não é conhecido o autor da ameaça.





Um voo da companhia EgyptAir que tinha como destino a capital da Rússia, Moscovo, regressou ao Cairo após a descolagem devido a uma “mensagem ameaçadora”, revelaram, esta quarta-feira, as autoridades egípcias.

Já uma nota da companhia aérea, citada pela agência de notícias Associated Press (AP), refere que o voo MS728 regressou à capital egípcia em segurança 22 minutos após a descolagem.

A mensagem terá sido escrita numa cadeira do avião Airbus A220-300, mas não foi revelado o seu conteúdo e não é conhecido o autor da ameaça. No entanto, a Egyptair assegura que “tomou todas as medidas necessárias”.

Recorde-se que os voos entre Moscovo e o Cairo estiveram suspensos durante mais dois de anos, após um ataque do grupo Estado Islâmico ter abatido um avião comercial russo, em 2015.